Лукашенко заявил об угрозах на границе

«К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше… Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — отметил Лукашенко.

Глава государства заявил, что Белоруссия рассчитывает на содействие и поддержку со стороны России и Евросоюза в обеспечении пограничной безопасности.

«Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза: это наша общая граница с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также подписал решение об охране государственной границы в 2020 году органами пограничной службы.