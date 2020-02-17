    17 февраля 2020, 15:47

    Лукашенко заявил об угрозах на границе

    Ирина Нагайникова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что число угроз на белорусской границе не уменьшается. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на БЕЛТА.

    «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше… Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — отметил Лукашенко.

    Глава государства заявил, что Белоруссия рассчитывает на содействие и поддержку со стороны России и Евросоюза в обеспечении пограничной безопасности.

    «Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза: это наша общая граница с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко также подписал решение об охране государственной границы в 2020 году органами пограничной службы.