Лукашенко заявил об отсутствии друзей у Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у его страны нет друзей в мире. Глава республики сказал об этом в ходе выступления на спортивном мероприятии «Минская лыжня», сообщил сайт президента.

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также оценил результаты недавнего соцопроса о том, какие достижения нужно сохранить в стране, согласно которым большинство жителей республики назвали порядок и стабильность, а также суверенитет и независимость. Лукашенко заявил, что для него не стало неожиданностью то, что люди поставили безопасность и стабильность выше интересов в повышении качества жизни. Он отметил, в Белоруссии всегда было больше «здравых людей», а «нюансы не для сегодняшнего дня», но заявил, что у него есть что рассказать и он сделает это в ближайшее время.

Лукашенко ранее отреагировал на решение организаторов Евровидения, которые не допустили на конкурс песню от группы «Галасы 3Места» из-за того, что усмотрели в ней политический подтекст. Лукашенко сказал, что тем самым Белоруссии только прибавили авторитета, а для конкурса смогут подобрать другую песню, сообщило ИА Nation News.