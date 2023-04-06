Мир 06 апреля 2023, 15:07 Лукашенко заявил об обнаружении схронов украинских диверсантов в Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко: в стране нашли несколько схронов украинских диверсантов Президент Республики Беларусь

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На территории Белоруссии обнаружили несколько схронов, принадлежащих украинским диверсантам, заявил президент страны Александр Лукашенко. Вместе с Владимиром Путиным белорусский лидер 6 апреля участвует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве, сообщил ТАСС.

Лукашенко, обращаясь к Путину, рассказал о проведении операции с директором ФСБ Александром Бортниковым. Спецслужбы задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии.

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«В покое нас не оставят. Но нужно сказать, что схроны в Белоруссии и России оружия и взрывчатки есть. Заходят, берут это… Вот как и в Питере произошла эта ситуация», — отметил президент Белоруссии.

Утром 6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа в составе около 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области. ФСБ предотвратила нарушение государственной границы — диверсантов встретили огнем российских военных и пограничников. Днем 5 апреля в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Правоохранители задержали пилота — при нем оказались автомат и бронежилет.