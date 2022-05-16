Лукашенко заявил об изменении мироустройства

Мир изменился, и возврата к прежнему порядку не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировал Telegram-канал «Пул Первого».

«Историческая эпоха, которая существовала раньше, завершается. И возврата к прежнему порядку не будет», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что в новом мире обязательно должна сохраниться Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

«Нельзя допустить, чтобы будущее было без нас», — подчеркнул Лукашенко.

Также он внес ряд предлложений для сохранения ОДКБ. Среди них — усиление политической взаимосвязи между членами организации и рост прогнозно-аналитической составляющей. Также Лукашенко призвал участников ОДКБ вместе бороться с вызовами и угрозами в информационном пространстве. По его мнению, за основу можно взять пример Китая. Кроме того, глава Белоруссии предложил объединить мощь аналитических центров государств-членов ОДКБ.