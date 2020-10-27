Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

Белоруссия начала сталкиваться с террористическими угрозами из-за действий организованных преступных групп. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — сказал Лукашенко. Цитату привело радио «Sputnik Беларусь».

Белорусский лидер во время совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания добавил, что республика начала сталкиваться с террористическими угрозами. В самом начале мероприятия Лукашенко отметил, что совещание началось позже намеченного времени. Причина — обсуждение очень важных вопросов, в числе которых была тема реагирования властей на ситуацию в Белоруссии.

«Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, в основном или практически только в Минске. Но тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что власти знают об организаторах протестов и исполнителях. По словам президента, прошедшие дни показали, что эти люди по многим направлениям «перешли красную черту».

Протестные акции продолжаются в Белоруссии с начала августа. Тогда на президентских выборах победил Александр Лукашенко, отставки которого требуют митингующие.