Лукашенко заявил о террористе на борту самолета Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в самолете Ryanair, который экстренно сел в Минске, находился террорист. По словам главы государства, об этом знают и за пределами Белоруссии.

«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Лукашенко добавил, что никто экипаж самолета не удерживал. Он назвал эту информацию «очередным бредом».

«Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать, — заключил Лукашенко.

Также во время встречи Лукашенко сообщил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии.

В воскресенье, 23 мая, самолет ирландской авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о бомбе. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которая является гражданкой России.