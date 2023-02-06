Мир 06 февраля 2023, 13:10 Лукашенко заявил о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину белорусами БелТа: в Белоруссии создали комиссию по работе с желающими вернуться на родину гражданами Сайт президента Республики Беларусь

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В Белоруссии создадут комиссию, по работе с покинувшими страну правонарушителями, которые хотят вернуться на родину. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА.

«Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов, о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений», — заявил Лукашенко.

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Он подчеркнул, что в комиссию вошли не только госслужащие, но и пострадавшие в результате совершенных правонарушений. По мнению белорусского лидера, это даст понять людям, что решения принимают не только власти, но и обычные граждане.

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Ранее Александр Лукашенко по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры Союзного государства обсудили планы совместного противодействия западным санкциям, а также вопросы безопасности. Президенты России и Белоруссии договорились встретиться и лично проконтролировать выполнение ранних поручений.