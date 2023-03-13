Мир 13 марта 2023, 09:21 Лукашенко заявил о совпадении взглядов с папой римским по вопросу мира на Украине Президент Лукашенко заявил о совпадении взглядов с папой римским по миру на Украине РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравления папе римскому Франциску в связи с 10-й годовщиной начала понтификата. При этом политик отметил их общие взгляды по поводу поиска мира на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира на Украине и прикладывания всех усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан», — сказал он.

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Также Лукашенко заявил и о необходимости переосмыслить сложившиеся в глобальной политике отношения. Президент Белоруссии согласился с папой римским в том, что мир состоит из братских связей, которые основаны на единении, прощении, примирении, а не на навязывании своих взглядов, угнетении и поглощении. Именно этого посыла Белоруссия придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания.

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Лукашенко высказал уверенность, что деятельность понтифика по обеспечению благополучия и мира для всех людей доброй воли даст свой результат. Он подчеркнул, что папа римский все это время делился светом и мудростью.