Мир 02 апреля 2023, 09:26 Лукашенко заявил о растущем потенциале Союзного государства Лукашенко: Россия и Белоруссия увеличили потенциал Союзного государства РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия наращивают потенциал Союзного государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в своем обращении по случаю Дня единения народов двух стран. Он подчеркнул, что время доказало прочность и неразрывность российско-белорусской дружбы.

По словам Лукашенко, диалог Белоруссии и России основан на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки.

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Он также указал на историческую общность стран и их приверженность одним и тем же духовно-нравственным ценностям.

«Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства», — подчеркнул политик.

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран.

В пресс-службе президента Белоруссии также отметили, что лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Днем единения народов.