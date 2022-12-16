Мир 16 декабря 2022, 13:56 Лукашенко заявил о проблемах формирования объединенного рынка газа Белоруссии и России Президент Белоруссии Лукашенко заявил о срыве сроков создания газового рынка с Россией

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Сроки реализации программы объединенного рынка газа Союзного государства оказались сорваны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, не удалось выполнить и конкретные задачи в рамках договоренностей, сообщило БелТА.

«Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?», — задался вопросом Лукашенко.

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Белорусский лидер озвучил главное пожелание к России — чтобы предприятия обеих стран работали на равных условиях. Лукашенко подчеркнул, что стоимость нефти и газа не должны быть «заоблачными» для жителей Белоруссии и РФ.

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Президенты двух стран проведут переговоры в Минске 19 декабря. Они обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, а также выскажутся о реализации программ двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделят вопросам импортозамещения. В начале на встрече будут присутствовать и члены правительств России и Белоруссии, после чего Путин и Лукашенко проведут беседу один на один. После этого лидеры государств выступят на пресс-конференции.