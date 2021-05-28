Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил военных и ветеранов с Днем пограничника. Он отметил, что республика сейчас столкнулась с прямой угрозой суверенитету и территориальной целостности.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — говорится в поздравлении белорусского лидера, которое опубликовал его официальный сайт.

Лукашенко напомнил, что «80 лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага и проявили в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть». Свои поздравления глава Белоруссии адресовал командованию, личному составу и ветеранам пограничной службы.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала поздравление с Днем пограничника президента России Владимира Путина. Он заявил, что российские пограничники не раз доказывали высочайший профессионализм и выполняли сложные задачи. Российский лидер подчеркнул, что страна всегда будет помнить тех, кто погиб на своем посту и не жалел себя, защищая людей.