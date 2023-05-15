Мир 15 мая 2023, 20:30 Лукашенко заявил о повышенной готовности войск ПВО Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о приведении войск ПВО в повышенную готовность РИА «Новости»

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Войска ПВО Белоруссии привели в повышенную готовность, заявил президент Александр Лукашенко. Он назвал ситуацию у границ республики «не критической», однако отметил наличие настораживающих факторов, сообщило БелТА.

Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где ему рассказали о выполнении задач боевого дежурства. Глава государства призвал военных посмотреть за тем, что происходит вокруг Белоруссии. По его словам, Белоруссия должна была отреагировать на падение двух вертолетов и двух самолетов в Брянской области 13 мая.

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«С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ему доложили, что после ЧП в Брянской области белорусские системы ПВО перевели в степень готовности № 1.

Днем 13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35. По предварительной информации, все они возвращались после выполнения боевых задач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрелов погибли девять летчиков.