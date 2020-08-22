Лукашенко заявил о попытках НАТО «протащить альтернативного президента»

По его словам, об этом свидетельствуют заявления западных стран о финансировании и поддержке оппозиции. Все это приводит к активизации протестных настроений и бандитизма.

«Вы видите, что они уже тащат сюда „альтернативного президента“, делают это всерьез», — отметил он. По его словам, лидер оппозиции уже обратился к странам Североатлантического альянса с требованием защитить население. Все это прямое вмешательство во внутреннее дело страны, заявил Лукашенко.

Как сообщил «Царьград», белорусский лидер поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять меры для защиты республики. Он потребовал не щадить провокаторов и принимать самые жесткие меры. В первую очередь защитить Гродно. Как уточнил сайт «Утро.ру», Минск заявил, что количество самолетов-разведчиков у границ Белоруссии в последние несколько дней увеличилосьь в два раза.

На этой неделе лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минск должен решить свои проблемы самостоятельно путем диалога с протестующими.

О недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии предупредил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности. Он также отметил, что безальтернативным решением ситуации в союзном государстве является диалог между властью и гражданами.

Несанкционированные акции протестов начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции не согласились с результатами и вышли на улицы. На этой неделе в стране продолжаются неразрешенные собрания, а также начались забастовки на предприятиях. Власти Белоруссии заявили, что на работе заводов это не сказалось.

Сторонники оппозиции создали координационный совет, который поставил своей целью выйти на переговоры с Александром Лукашенко. Но белорусский президент заявил, что готов разговаривать только с трудовыми коллективами.