Лукашенко заявил о покушении на журналиста гостелеканала
Этой ночью неизвестные попытались убить журналиста государственного телеканала Белоруссии СТВ Григория Азаренка. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.
Такое заявление он сделал во время своего выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости. Его слова процитировало БелТА. Лукашенко отметил мужество журналиста. Он добавил, что его хотели захватить и убить уже трижды.
«Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — рассказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что это преступление задумывалось как предупреждение, чтобы показать, что всех заставят молчать и перережут. Лукашенко добавил, что при неудачной попытке отрезания языка журналиста должны были убить. Специально для этого в республику из Украины вывезли пистолет — его хранили в тайнике в Гомельской области.
Там же лежали другие предметы, которые нужны были, чтобы «подорвать вилейскую станцию связи РФ с военно-морским флотом в Атлантике».
Ранее Александр Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной. Он объяснил, что оттуда в республику поступает огромное количество оружия.