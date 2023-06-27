Важное 27 июня 2023, 11:20 Лукашенко заявил о почти ежедневных провокациях на границе со странами НАТО Президент Лукашенко: погранслужба Белоруссии каждый день фиксирует провокации на границе Пограничный комитет Беларуси / Telegram

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Белорусская погранслужба практически каждый день стала сообщать о провокациях на границе со странами НАТО. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, написало издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, НАТО сейчас расширяется, представители альянса наращивают силы, в том числе — вблизи белорусских границ.

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«Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей, — от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию страны», — сказал он.

Политик добавил, что украинская сторона продолжает возводить стены и разного рода заграждения на границе, проводить минирование и привозить туда фортификационное оборудование.

Он также сообщил о своем распоряжении привести армию Белоруссии в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция в связи с последними событиями в России готовилась к вооруженному мятежу, но у нее ничего не получилось.