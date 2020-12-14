Лукашенко заявил о планах производить белорусскую вакцину от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике планируется производить собственную вакцину от коронавируса, пишет издание БелТА.
«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины», — процитировал главу Белоруссии сайт NEWS.ru.
По его словам, в стране рассматривается возможность производства российского препарата либо его закупки для вакцинации граждан, которые входят в группы риска. Лукашенко отметил, что республика может пойти сразу по всем трем путям.
По официальным данным, в Белоруссии с начала пандемии зафиксировано 160,2 тысячи заражений коронавирусом. 138,4 тысячи пациентов вылечились, 1,2 тысячи инфицированных скончались.