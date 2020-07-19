Лукашенко заявил о планах оппозиции по силовому свержению власти. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о событиях 2010 года, когда оппоненты власти предприняли попытку свержения власти на президентских выборах. Он заявил, что с тех пор вариант силовых действий не потерял актуальности.

Об этом он заявил на встрече с бойцами специальной миротворческой роты, которая базируется она в составе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Витебска

«И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства… Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что и сейчас группы отдельных активистов нарушают не только правила поведения в обществе, но и законы.

В Минске на агитационный митинг соперников Лукашенко на президентских выборах пришли 7,5 тысяч человек. Они пожаловались на отсутствие интернета и связи во время митинга. По их мнению, сигнал глушился спецслужбами.