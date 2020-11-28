Лукашенко заявил о перехвате разговора «лохушек» из оппозиции

Спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих „лохушек“ — Тихановской, всех этих беглых (белорусских оппозиционеров — прим. ред.) — они закрытую проводят пресс-конференцию», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам белорусского лидера, увидев распечатку разговора, его больше всего удивило признание Тихановской в том, что она «ничего не решает».

«Светлана говорит: „Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю“. Цитата. „Я ничего не решаю“ — наш президент в Литве (говорит она — прим. ред.)», —заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого».

Как добавил Лукашенко, Западу нужен такой человек, как Тихановская, и ее там «держат».

Польша хотела создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика страны рухнула, валюта обесценилась, а полки в магазинах стали пустыми, заявил накануне президент Александр Лукашенко со ссылкой на данные КГБ.

В Белоруссии четвертый месяц проходят массовые протесты, которые начались после выборов 9 августа. По данным ЦИК, безоговорочную победу в голосовании с большим перевесом одержал действующий глава Белорусского государства. Несогласные с итогами выборов вышли на улицу.