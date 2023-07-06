Мир 06 июля 2023, 12:23 Лукашенко заявил о невозможности мирных переговоров с Украиной после контрнаступления Лукашенко: с Украиной можно разговаривать о мире, но после контрнаступления это изменится РИА «Новости»

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С Украиной пока можно договариваться о мире, но после контрнаступления это станет невозможно. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами, его процитировало БелТА.

По словам белорусского лидера, сегодня нужно одуматься, пока существует целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра достичь соглашения будет невозможно, подчеркнул Лукашенко.

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«Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится», — отметил президент Белоруссии.

Он уточнил, что после контрнаступления с украинскими властями вряд ли кто-то захочет разговаривать. Кроме того, белорусский лидер сообщил о недавно начавшемся конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военной верхушкой страны.

По мнению Лукашенко, киевскому режиму необходимо остановиться прямо сейчас. Украина сделала много плохого, но может быть еще хуже, предупредил президент Белоруссии. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров без предварительных условий, подытожил белорусский лидер.

В ходе встречи с журналистами Лукашенко также заявил, что Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО. Украинский лидер хочет втянуть альянс в конфликт с Россией, отметил президент Белоруссии.