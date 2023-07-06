Важное 06 июля 2023, 13:18 Лукашенко заявил о готовности принять участие в переговорах России и Украины Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах России и Украины РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов принять роль посредника на мирных переговорах России и Украины. Его слова привел ТАСС.

Белоруссии лидер отметил, что для этого нужно согласие обеих сторон.

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«Если Россия и Украина посчитают нужным, то я готов стать посредником на переговорах. Но если другие стороны не видят никакой необходимости в этом, то этого не будет», — заявил он.

Кроме того, глава республики указал, что важнейшую роль в диалоге России и Украины способен сыграть Китай.

Ранее Лукашенко призвал начать переговоры по урегулированию ситуации без любых предварительных условий. По его словам, на данный момент конфликт еще можно разрешить, но «завтра это может быть невозможно».

Также он отмечал, что после контрнаступления ВСУ с Украиной уже никто не захочет говорить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключал вероятность участия Лукашенко в диалоге с российской стороной.