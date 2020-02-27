Лукашенко заявил о готовности к интеграции с Россией. Лишь бы без понуждения

Президент Белоруссии заявил о готовности к интеграции с Россией. У Лукашенко есть только одно условие: слияние экономик должно происходить по доброй воле, без понуждения. Тогда Белоруссия согласна.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. Новый термин появился в союзе: „понуждение к интеграции“. И странно, что началось это с понуждения к интеграции с Белоруссии», — заявил белорусский глава на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Как сообщило агентство «БЕЛТА», Лукашенко напомнил, что еще в годы, когда у власти в России был первый президент Борис Ельцин, уже тогда белорусская сторона говорила о реальной интеграции. речь шла о слиянии экономик, жизни людей, других вопросах.

«Сохраняя суверенитет и независимость», — подчеркнул Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, когда обе страны разбогатели, и особенно Россия, начались непонятные «толкотня и возня». Лукашенко подчеркнул, что если и говорить об интеграции, то о такой, которая основана на классических принципах. Что это за принципы — президент Белоруссии не пояснил.