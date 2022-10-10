Лукашенко заявил о готовности дать ответ любому противнику | 360°

Мир 10 октября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко заявил о готовности дать ответ любому противнику Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о готовности дать ответ любому противнику РИА Новости

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Белоруссия в случае военной угрозы готова дать достойный ответ любому противнику, который покусится на ее территорию. Об этом на совещании по вопросам национальной безопасности заявил президент Александр Лукашенко, написала «БелТа».

«Не дай Бог, конечно же. Но если будет нужно, то мы ответим. Не один десяток лет мы готовились к этому, поэтому предупреждаю: Белоруссия ответит достойно любому противнику», — заявил он.

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Президент подчеркнул, что военным нужно внимательно отслуживать обстановку на границах государства.

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«Ответственные лица не должны прозевать ничего, роль разведки должна вырасти. Все, что творится у наших границ — мы должны знать», — добавил глава государства.

Также Лукашенко заявил, что ему стало известно о подготовке украинскими властями атаки на Белоруссию.

«Если она хоть метра нашей земли коснутся своими грязными ручонками, то Крымский мост им покажется просто цветочками», — добавил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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