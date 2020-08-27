Лукашенко заявил о «гибридной войне» вокруг Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о гибридной войне, которая сейчас ведется против Белоруссии. Он отметил, что дипломатическая бойня против республики началась на самом высоком уровне.

Такое заявление президент сделал во время совещания в Минске. Его слова процитировало БелТА.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко отметил, что «неустоявшиеся соседи» республики в открытую говорят о необходимости повторных выборов главы государства. Более того, они начинают вмешиваться во внутренние дела страны и давить на Белоруссию.

Президент подчеркнул, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных границах. По его словам, туда уже перебросили некоторые военные части. Лукашенко напомнил, что уже сейчас появились заявления о дележке территории республики при ее распаде. В пример он привел слова о том, что Гродненская область в таком случае отойдет к Польше. Президент отметил, что об этом уже говорят в открытую, «спят и видят», однако он выразил уверенность, что у них ничего точно не получится.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «шевелиться», чтобы не допустить в стране экономического кризиса. Он подчеркнул, что никто не станет безвозмездно помогать стране в решении ее проблем.