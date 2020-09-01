Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Белорусский президент Александр Лукашенко и дальше намерен плотно сотрудничать с Россией. Он отметил, что страны вопреки всему сохранят «общее Отечество».

Лукашенко вспомнил, что в последнее время появлялись сообщения об охлаждении отношений между государствами. Он и сам указывал на это в послании к белорусскому народу и парламенту.

«Я сказал: „Вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря!" Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья», — подчеркнул белорусский лидер. Его процитировало агентство БелТА.

При этом он заметил, что не нужно ждать, чтобы кто-то «жиманул на Западе» Белоруссию, чтобы вновь становиться братьями. Лукашенко рассказал, что он вместе с российским президентом Владимиром Путиным уже сделал выводы из последних событий. По его словам, чтобы там «ни вякали на площадях», РФ и Белоруссия сохранят общее Отечество.

«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — сказал белорусский президент.

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии накалилась после выборов президента, которые прошли 9 августа. Часть общества не приняла результаты голосования. По данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. За последний месяц он и Путин созванивались не менее пяти раз. В ближайшее время планируется их встреча. МИД России и Белоруссии проведут переговоры уже 2 сентября.