Лукашенко заявил о договоренности Москвы и Минска по нефти

Москва приняла предложения Минска по нефти. Затянувшиеся переговоры по поставкам в Белоруссию российского черного золота дали свой результат.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании рабочей группы по вопросам работы НПЗ. Его слова приводит агентство БелТА.

Глава администрации белорусского президента Максим Рыженков подтвердил достижение договоренностей. Он добавил, что российские предложения рассмотрели на заседании специальной рабочей группы.

Россия и Белоруссия не могли договориться по нефти с прошлого года. Минск утверждал, что Москва требует для своих нефтяных компаний компенсации за поставку. Лукашенко тогда пригрозил, что будет покупать нефть в других странах по среднемировым ценам. В начале марта белорусский лидер сообщил о поступивших предложениях по замене российской нефти.