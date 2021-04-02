Лукашенко заявил о давлении Запада на Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о давлении извне, которое испытывают его страна и Россия. Эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, по его мнению, помогает объединение государств.

Об этом он сказал в поздравлении с Днем единения народов Белоруссии и России, которое было опубликовано 2 апреля на сайте главы государства.

«В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией», — заявил он.

Он отметил, что во время пандемии Россия и Белоруссия начали испытывать «беспреценднетное давление извне». Однако взаимоподержка помогает странам сохранять безопасность и стабильность в регионе.

Александр Лукашенко уверен, что в дальнейшем укреплении дружеских взаимоотношений заинтересованы и россияне, и белорусы.