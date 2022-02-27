Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили отношения России и Украины, а также обстановку в республике. На повестке был вопрос о возможности размещении оружия на белорусской территории. Лукашенко заявил, что это фейк.

О разговоре Макрона и Лукашенко сообщило БелТА. По данным агентства, беседа политиков длилась около часа и 20 минут.

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии в любое время и в любом месте организовать переговоры России и Украины. Он также затронул вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, такая информация является фейком.

«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может», — сказал Лукашенко.

Также политики условились продолжить контакты в ближайшее время.

Ранее AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило о планах властей Франции усилить экономические санкции в отношении России. Эти действия Франция будет координировать со странами Европы и США.