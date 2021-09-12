Лукашенко заявил, что западные политики просили Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным о давлении на Минск. Как сообщило «РИА Новости», речь шла о том, чтобы попросить главу России надавить на Лукашенко в решении некоторых вопросов.

Лукашенко сказал, что читал стенограмму этого телефонного разговора. По словам белорусского лидера, Путин ответил, что на самостоятельные государства он давить не станет, и спросил, почему бы Европе не поговорить просто с самим Лукашенко.

«Я читал эту стенограмму. «Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами* разговариваете?» — «Талибы*контролируют территорию». Путин у них спрашивает: «А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?» — рассказал журналистам белорусский лидер.

Телефонный разговор Владимира Путина и Мишеля состоялся 8 сентября. На повестке был Афганистан, но, судя по всему, была затронута и Белоруссия.

Лукашенко добавил, что западные политики «заходят, как псы побитые» — давление пытаются оказывать через судейство в спорте, через культуру. Белорусский лидер считает, что поступать так просто несолидно. Кроме того, Лукашенко против вмешательства Запада во внутренние дела его страны.

Он отметил, что Европе сначала лучше разобраться со своими проблемами. Например, с беженцами из Афганистана. Ранее президент Белоруссии вообще заявил, что не готов разговаривать с западными странами, пока действуют санкции.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России