Лукашенко заявил, что задержанные россияне были первыми из целой группы

Задержанные в Минске 33 россиянина были первыми из группы 180–200 человек, которых хотели забросить в республику. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом он назвал враньем заявление властей России о целях нахождения мужчин на территории Белоруссии.

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели», — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил службы, которые выяснили, что это была якобы первая партия. По словам белорусского лидера, это была только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в республику.

«И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать „хвост“ в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, — это полная ерунда», — отметил Лукашенко.

Президент отрицает, что Россия согласовывала с Белоруссией нахождение своих военных, пусть и без оружия, на территории государства. По заявлению Лукашенко, на «вранье мы политику не построим».

При этом он рассказал о готовности Белоруссии к взаимодействию с РФ по делу о задержанных россиянах.

Ранее российские дипломаты встретились c россиянами, которых задержали в Белоруссии.

Москва попросила Минск отпустить задержанных граждан как можно скорее. Кроме того, российская сторона надеется на плотное сотрудничество с правоохранительными органами республики.

Власти Белоруссии сообщили 29 июля о задержании 33 россиян, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку во время выборов президента. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта». По разным оценкам, за это им может грозить до 20 лет лишения свободы. Позже СК Белоруссии заявил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.