Мир 23 февраля 2023, 18:33 Лукашенко заявил, что весь мир поможет Белоруссии в случае агрессии со стороны Украины Лидер Белоруссии Лукашенко: мир поможет стране в случае агрессии Украины РИА «Новости»

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Все мировое сообщество придет на помощь Белоруссии, если Украина проявит агрессию по отношению к ней, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Его процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что Белоруссия «знает, что такое война», не хочет ее — и тем более не хочет нападать на Украину.

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Он добавил, что страна по разным каналам доводит это как до Украины, так и до Запада. В случае необходимости Белоруссия готова отстаивать свою землю, «бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации».

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Притом Александр Лукашенко уверен: ни на Украине, ни в Литве, ни в Польше нет концентрации войск для того, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт.