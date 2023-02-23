23 февраля 2023, 18:33
Лукашенко заявил, что весь мир поможет Белоруссии в случае агрессии со стороны Украины
Лидер Белоруссии Лукашенко: мир поможет стране в случае агрессии Украины
Все мировое сообщество придет на помощь Белоруссии, если Украина проявит агрессию по отношению к ней, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Его процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко отметил, что Белоруссия «знает, что такое война», не хочет ее — и тем более не хочет нападать на Украину.«Но [если], не дай бог, с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая», — подчеркнул президент Белоруссии.
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Он добавил, что страна по разным каналам доводит это как до Украины, так и до Запада. В случае необходимости Белоруссия готова отстаивать свою землю, «бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации».
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Притом Александр Лукашенко уверен: ни на Украине, ни в Литве, ни в Польше нет концентрации войск для того, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Украина
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