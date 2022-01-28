Лукашенко заявил, что вернет Украину в лоно славянства

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал вернуть Украину в лоно славянства. Такое заявление он сделал во время выступления перед парламентом и соотечественниками. Прямую трансляцию вело агентство БелТА.

«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам», — сказал он.

Лукашенко добавил, что братство народов выше местечковых амбиций и надуманных обид. По его словам, неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания.

«И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — заключил глава государства.

Также на выступлении он заявил, что является сторонником двух президентских сроков. Лукашенко добавил, что в 2020 году был готов к тому, что президентом станет другой человек. Об этом написал RT.