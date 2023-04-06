Мир 06 апреля 2023, 15:18 Лукашенко заявил, что в республику идет оружие из Украины Президент Белоруссии Лукашенко: из Украины потоком идет оружие в Белоруссию Президент Республики Беларусь

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В Белоруссию потоком идет оружие из Украины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщил ТАСС.

Белорусский лидер пояснил, что оружие попадает в республику из России, в частности через Брянскую область. При этом напрямую из Украины поставок нет.

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«Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в Москву 5 апреля с двухдневным визитом. Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле он обсудил экономики двух государств и оценил влияние на них западных санкций. Он также выразил уверенность в решении проблем белорусских и российских индустриальных парков.