Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективах политической амнистии. Он заявил, что в стране нет политзаключенных, так же, как и политических статей. Вероятно, все дело в формулировках.

В пятницу Александр Лукашенко выступил на Всебелорусском народном собрании. Общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек.

«Один из выступающих заявил, что надо провести политическую амнистию. Если этот человек достанет уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне или вам хоть одну политическую статью в УК и скажет, что на основании этой политстатьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения», — передало РИА «Новости» его слова.

При этом глава государства подчеркнул, что в стране не было и нет никаких политических заключенных.

Лукашенко в ходе выступления также раскритиковал владельцев смартфонов. По его мнению, умные люди давно перешли на кнопочные телефоны. Он посоветовал пользователям iPhone и дальше звонить по этим смартфонами, если они хотят, чтобы их прослушивали американцы, сообщила «Газета.ru».