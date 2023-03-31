Мир 31 марта 2023, 11:44 Лукашенко заявил, что украинцам нужен мир Президент Лукашенко заявил, что украинцам нужен мир, но Запад этого не хочет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народ Украины хочет мира, но их желания Запад не учитывает. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту. Трансляцию ведет БеЛТА.

«Разве народу Украины не нужен мир? Ну кому интересно мнение этого самого народа», — сказал он.

Реклама

По мнению белорусского лидера, переговоры о мире нужно начать прямо сегодня. Причем это надо сделать без права перегруппировки войск и перемещения техники.

Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине не завершится, пока Соединенные Штаты не дадут на это отмашку. Лукашенко также напомнил, что Запад использовал Минские соглашения для милитаризации Украины.

Однако все стороны противостояния понимают, что нельзя добиваться победы любой ценой, отметил политик. По его словам, если где-то в мире вспыхнет новый конфликт, то об Украине сразу же забудут.