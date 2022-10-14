Лукашенко заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие на Украине Президент Белоруссии Лукашенко: Россия справится без ядерного оружия на Украине РИА Новости

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У России нет необходимости применять ядерное оружие против Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Своим мнением об украинском конфликте он поделился в интервью американской телекомпании NBC в Астане, сообщило БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что власти России никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. При этом он указал на то, что не следует пересекать определенные красные линии.

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«Россия четко обозначила позицию: не дай бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», — подчеркнул он.

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Но, как еще раз уточнил Лукашенко, необходимости в этом нет. Он обратил внимание, что 10 и 11 октября российские Вооруженные силы нанесли массированные ракетные удары по ряду объектов Украине. Это произошло после того, как 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик.

«Вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает <...> самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия», — заключил он.

По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту был руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Его сотрудники и агентура. Установлены уже 12 человек, причастных к преступлению, восемь из них задержали.

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