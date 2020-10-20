Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии будет решать народ
Глава республики отметил, что ни он сам, ни его администрация, ни другие депутаты или высшие должностные лица не будут принимать важные для страны решения в одиночку. Его слова процитировало БелТА.
Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решатьАлександр Лукашенко.
Он отметил, что страна пойдет в НАТО, как предлагают «протестуны», если народ этого захочет. Или будет порезана на куски и роздана, если жители республики примут такое решение. При этом ни у кого из «так называемой элиты» не должно оставаться заблуждений насчет того, что «мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию». Лукашенко подчеркнул, что этого не случится — только люди должны будут принять решение во время этого «острого периода».
Президент Белоруссии также отметил, что сейчас правоохранители изменили тактику борьбы с белорусами, которые участвуют в протестах.Он отметил, что у страны есть все средства для их поиска и привлечения к ответственности в спокойном режиме — современные технологии позволяют это сделать.
«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику… Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю», — сказал президент.
Глава Белоруссии подчеркнул, что власти уже работают в этом направлении — и их действия дают «определенный эффект».