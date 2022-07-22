Лукашенко заявил, что сам пригласил российских военных в Белоруссию
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о своем согласии с присутствием военных России
Присутствие российских военных на территории Белоруссии не нарушает суверенитета и независимости страны. Такое заявление в интервью агентству France-Presse сделал президент республики Александр Лукашенко. Отрывок беседы опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что все российские военнослужащие находятся на территории республики с его согласия.
«Это функция президента. Ни один военнослужащий — разведчик, контрразведчик и прочие — не могут здесь быть без моего ведома. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?» — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что присутствие российских военных на территории Белорусии не является чем-то необычным. Президент Белоруссии напомнил, что в Евросоюзе тоже достаточно много военнослужащих из других стран.