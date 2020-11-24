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    24 ноября 2020, 12:50

    Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии в будущем зависит от народа

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие республики в будущем зависит от народа. По его словам, жители страны доказали умение отстоять суверенитет государства, информирует Piter.tv.
    Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии в будущем зависит от народа

    «Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности», — заметил глава государства.

    Он подчеркнул, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами, в частности с западными. По мнению политического деятеля, нынешнюю ситуацию в республике можно оценивать по-разному.

    Лукашенко добавил, что политическое и экономическое давление на страну недопустимо.