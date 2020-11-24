Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии в будущем зависит от народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие республики в будущем зависит от народа. По его словам, жители страны доказали умение отстоять суверенитет государства, информирует Piter.tv.
«Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности», — заметил глава государства.
Он подчеркнул, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами, в частности с западными. По мнению политического деятеля, нынешнюю ситуацию в республике можно оценивать по-разному.
Лукашенко добавил, что политическое и экономическое давление на страну недопустимо.