В Белоруссии в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

«Тогда очень широко обсуждался вопрос о том, чтобы не проводить <…> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», — передал ТАСС слова Лукашенко.

По его словам, сроки проведения выборов можно было перенести. Лукашенко отметил, что, учитывая основания, которые были, это было бы не совсем порядочно, а еще и незаконно.

«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось», — сказал президент Белоруссии.

При этом белорусский президент подчеркнул, что выборы проводились в год пандемии, поэтому у него не было возможности провести президентскую кампанию.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть границы страны. Он объяснил это решение тем, что теперь народ Белоруссии будет чувствовать себя спокойно.