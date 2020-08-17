Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса

«Мне говорят: слушайте, это уже не актуально, это уже не актуально. А что надо? Новые выборы», — отметил он во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Видео опубликовал портал TJ.

Ранее Лукашенко заявил, что новые президентские выборы пройдут в Белоруссии только после принятия новой Конституции на референдуме.

Протесты в Белоруссии не утихают после выборов президента 9 августа, на которых выиграл Александр Лукашенко. Сегодня вечером в Минске демонстранты снова собрались на площади Независимости. В свою очередь, глава объединенного оппозиционного штаба Светланы Тихановской Мария Мороз записала видеообращение к протестующим белорусам, в котором призвала граждан к всеобщей забастовке. Забастовка якобы лишит действующего президента финансирования.