Мир 27 июня 2023, 14:33 Лукашенко заявил, что попытка мятежа Пригожина напрягла Белоруссию Лидер Белоруссии Лукашенко: попытка мятежа ЧВК «Вагнер» серьезно напрягла РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытка мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «напрягла» Белоруссию, но военные страны среагировали четко и слаженно. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным.

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. <…> И милиция, и пограничники», — подчеркнул Лукашенко.

Реклама

Он добавил, что в течение полудня военные оказались приведены «в нужное состояние», и так все должно быть, ведь это их работа. Отдельно белорусский лидер поблагодарил семьи военных, которые восприняли происходящее с пониманием и даже некоторым энтузиазмом и создали надежный тыл. Жены «не бухтели, не плакались», заметил Лукашенко.

Ранее он также сообщил о приведении белорусской армии в полную боевую готовность и признался, что ему было «больно наблюдать» за событиями на юге России в день попытки мятежа Пригожина, да и белорусы приняли происходящее близко к сердцу.