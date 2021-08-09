Лукашенко заявил, что Польша и Литва «заказали» Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что Роман Протасевич находится в стране. По его словам, главного редактора Telegram-канала Nextа «заказали» Польша и Литва. И теперь Белоруссия вынуждена его защищать.

«Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Белоруссии. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать, потому что, не дай бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым, — крыть нечем», — передало РИА «Новости» слова Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что теперь он несет за него ответственность». В понедельник состоялся «Большой разговор с президентом», в ходе которого Лукашенко общался с журналистами.

В конце мая Протасевич летел из Афин в Вильнюс. Самолет, в котором он находился, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Недавно Роман Протасевич заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдерживает огромное давление, но при этом не теряет своей стойкости. По его словам, это качество белорусского лидера вызывает уважение.