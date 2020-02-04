Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об улучшении белорусско-американских отношений. Он заявил, что период холода между государствами закончился. Об этом сообщило БелТА.
По данным сайта «Газета.ru», президент не может сказать, что «американцы такие большие друзья».
«Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — добавил он.
Также Лукашенко рассказал, что «с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили серьезнейшие операции».
«Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет», — резюмировал глава Белоруссии.