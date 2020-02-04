Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен

По данным сайта «Газета.ru», президент не может сказать, что «американцы такие большие друзья».

«Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — добавил он.

Также Лукашенко рассказал, что «с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили серьезнейшие операции».

«Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет», — резюмировал глава Белоруссии.