Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Но продолжает над ним насмехаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. Он подчеркнул, что перенес инфекцию на ногах.

Об этом он сообщил на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности, которая состоялась во время визита Лукашенко в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава республики начал встречу с того, что извинился за свой голос. Он отметил, что в последнее время приходится очень много говорить, а затем с усмешкой заявил, что перенес коронавирус.

Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии напомнил, что всегда говорил о статистике по коронавирусу — 97% пациентов, которые заражались этой инфекцией, по словам Лукашенко, переносили ее без симптомов. Глава республики порадовался, что смог попасть именно в эту категорию людей и без особых сложностей переболел COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин пошутили над распространением коронавируса в Белоруссии. На встречу 17 июля оба пришли без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который тоже там присутствовал, заявил, что все ежедневно сдают тест на инфекцию. Однако Лукашенко заявил, что не заставляет его это делать. Мишустин со смехом ответил, что вирус в Белоруссии менее заразный.