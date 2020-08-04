Лукашенко заявил, что отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими

Он подчеркнул, что власти РФ сделали это «напрасно». Вместе с тем лидер страны отметил, что Россия всегда будет самым близким союзником Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Помимо прочего, Лукашенко уточнил, в случае смены власти в обоих государствах союзнические отношения между ними не изменятся. Он заключил, что это «непреодолимый фактор».