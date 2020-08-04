facebook_pixel
    04 августа 2020, 13:01

    Лукашенко заявил, что отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках обращения к народу заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские, сообщило РИА «Новости».
    Лукашенко заявил, что отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими

    Он подчеркнул, что власти РФ сделали это «напрасно». Вместе с тем лидер страны отметил, что Россия всегда будет самым близким союзником Белоруссии, пишет «Газета.ру».

    Помимо прочего, Лукашенко уточнил, в случае смены власти в обоих государствах союзнические отношения между ними не изменятся. Он заключил, что это «непреодолимый фактор».

    Новости SMI.FM