Лукашенко заявил, что отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках обращения к народу заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские, сообщило РИА «Новости».
Он подчеркнул, что власти РФ сделали это «напрасно». Вместе с тем лидер страны отметил, что Россия всегда будет самым близким союзником Белоруссии, пишет «Газета.ру».
Помимо прочего, Лукашенко уточнил, в случае смены власти в обоих государствах союзнические отношения между ними не изменятся. Он заключил, что это «непреодолимый фактор».