Лукашенко заявил, что не верит в третью мировую войну | 360°

Мир 21 октября 2022, 14:25 Лукашенко заявил, что не верит в третью мировую войну Президент Белоруссии Лукашенко: третья мировая уничтожила бы всех, умирать никто не хочет Пресс-служба Кремля

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Третья мировая война теоретически возможна, но она приведет к «уничтожению всех и вся», а умирать никто не хочет — так лидер Белоруссии Александр Лукашенко ответил журналистам на соответствующий вопрос. Его процитировало БелТА.

Лукашенко отметил, что «опасаться» худшего варианта развития событий стоит, потому что никто не может гарантировать, что этого не произойдет, но сам он в третью мировую не верит.

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«Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая будет. Потому что она <…> приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть», — рассудил Лукашенко.

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Он также развеял слухи о том, что в Белоруссии проходит тайная мобилизация, и заявил, что страна не планирует ни с кем воевать, ей это не нужно. Однако модернизация войск продолжается, в том числе с опорой на опыт спецоперации России на Украине. Белорусская армия нацелена в первую очередь на защиту своей территории, а не нападение, и вооружение создается с учетом этого, отметил Лукашенко.