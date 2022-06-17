Лукашенко заявил, что не позволит Польше «оттяпать» Западную Украину

Белоруссии придется отреагировать на мечты Польши заполучить Западную Украину. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передало БелТА.

Лукашенко заявил, что Польша хочет забрать Западную Украину. Белоруссию это не устроит. Он назвал это опасным вариантом.

«Нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили», — сказал он.

Президент Белоруссии не исключил, что все будет так, как он когда-то предсказывал, и его страну попросят встать на защиту.

«Я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — заявил Лукашенко.

По его словам, Польшу к этому подталкивают США, которые обеспечивают их финансированием и вооружением, а также перебрасывают войска.

«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге», — сказал он.

Лукашенко уже позаботился о дополнительных силах на белорусской границе.

«Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь», — рассказал он.