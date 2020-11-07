Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не переживает по поводу санкций, потому что он под ними уже всю жизнь. В субботу Лукашенко посетил Белорусской АЭС где выступил перед народом и ответил на вопросы журналистов.

«Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — цитирует его БелТа.

В ходе выступления белорусский президент затронул тему американских выборов. Он отметил, что это «позор и унижение» американцев и позор для всей демократии. И вся ситуация, которая разгорелась сейчас в Америке, и есть суть демократии, уверен Лукашенко. Поэтому он сделал вывод, что все это «болтовня», а уважают в мире только сильных, способных стоять намертво.

В пятницу Евросоюз ввел новые санкции в отношении 15 белорусов, в том числе — Александра Лукашенко, его старшего сына и пресс-секретаря. Введенные меры предполагают ограничение на въезд в страны — участницы союза, а также заморозку активов на территории ЕС, уточняет «Газета.ru».