Лукашенко заявил, что не имеет больших богатств

Александр Лукашенко заявил, что не имеет крупных накоплений. А если бы и имел, то страну все равно не покинул бы.

Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам 8 сентября. Корреспондент Первого канала Антон Верницкий задал вопрос о несметных богатствах, в которых подозревают белорусского президента.

«Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь», — признался белорусский президент.

Ранее глава страны признался российским журналистам, что «немного пересидел» у власти. При этом Лукашенко уверен, что только он способен защитить страну. Помимо этого, Александр Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов. Однако произойти это может только после проведения реформы Конституции.

Также сегодня белорусский лидер объяснил журналистам, почему он в конце августа вышел на улицу с оружием. По словам Лукашенко, так он показал, что никуда не сбежал.