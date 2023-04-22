Мир 22 апреля 2023, 11:06 Лукашенко заявил, что нацизм находит последователей в просвещенных странах мира Президент Белоруссии Лукашенко: нацизм находит последователей в просвещенных странах Официальный сайт президент Республики Беларусь

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В просвященных странах мира на сегодняшний день находятся последователи идей нацизма, хотя казалось, что эта идеология была навсегда оставлена в прошлом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Заявление белорусского лидера содержится в направленном им приветствии участникам антифашистского форума «Задачи Международного коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы человечеству». В нем также Лукашенко призвал предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы.

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«Поэтому голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно», — слова Лукашенко привела пресс-служба главы государства.

Ранее певицу Лайму Вайкуле после ее слов о сносе памятников советским воинам в Европе попросили проверить по статье «Реабилитация нацизма». С соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ обратилась общественная организация «Зов народа». Общественники также призвали запретить исполнительнице въезд в Россию, сообщил RT.